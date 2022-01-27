Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ознакомился с ответом США России по безопасности
- AP
«Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет», — написал Кулеба в Twitter.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США согласовали свой ответ России по гарантиям безопасности с союзниками и Украиной.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также прокомментировал ответы НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности.