Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ознакомился с ответом США России по безопасности

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Украинская сторона не имеет возражений по поводу ответа США на предложения России по безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ознакомился с ответом США России по безопасности
  • AP

«Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США согласовали свой ответ России по гарантиям безопасности с союзниками и Украиной.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также прокомментировал ответы НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности.

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