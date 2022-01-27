Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ознакомился с ответом США России по безопасности

Украинская сторона не имеет возражений по поводу ответа США на предложения России по безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США согласовали свой ответ России по гарантиям безопасности с союзниками и Украиной.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также прокомментировал ответы НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности.