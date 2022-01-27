Боррель прокомментировал ответы НАТО и США на российские предложения по безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал ответы НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Письменный ответ НАТО России подчёркивает серьёзность и ответственность, с которой рассматривается нынешняя ситуация. Наряду с ответом США он представляет прочную основу для укрепления безопасности и стабильности в Европе. С нашей стороны путь к переговорам открыт», — написал он в своём Twitter.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Позднее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично прочитал ответ США на предложения по гарантиям безопасности.