Автор материала об ответах США и НАТО по безопасности сообщил, что находится на Украине

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Один из авторов материала газеты El País, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, заявил, что находится на Украине, однако не готов называть источник, передавший ему документ.
Автор материала об ответах США и НАТО по безопасности сообщил, что находится на Украине
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как пишет РИА Новости, журналист Ибай Арбиде Аса сказал, что с самого начала знал, что «источник был надёжным, что документы настоящие».

«Но, несмотря на это, проверяли (подлинность документов. — RT) и с других сторон», — добавил он, подчеркнув, что «это не один источник».

По мнению автора статьи, публикация документов вряд ли повлияет на переговоры.

Агентство уточняет, что Арбиде живёт в Греции и работает на компанию Muzungu Producciones, с которой El País заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон не планирует обнародовать ответ. Вместе с тем CNN сообщал, что США передали Украине копию ответов на предложения России.

С украинской стороны возражений по поводу американского документа нет.

Как сообщила 2 февраля испанская газета El País, документ оказался в её распоряжении.

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