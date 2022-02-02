Газета El País опубликовала ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности

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Испанская газета El País сообщила, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.
Газета El País опубликовала ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности
  • AP

Отмечается, что США и НАТО воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

В опубликованном документе также сообщается, что Соединённые Штаты поддерживают политику открытых дверей в НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и другие страны НАТО проигнорировали ключевые российские озабоченности в сфере безопасности.

По словам российского лидера, аргументы стран Запада о возможности государств свободно выбирать способы обеспечения своей защиты не учитывают вторую часть формулы неделимости безопасности, согласно которой недопустимо укреплять оборону за счёт других.

Подробнее — в материале RT.

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