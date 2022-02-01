В США предложили варианты сохранения доступа на украинский рынок продовольствия

В Минсельхозе США выразили обеспокоенность в связи с намерением Минэкономики Украины отменить приказ об эквивалентности европейских и украинских систем контроля над продукцией животного происхождения. В связи с этим в ведомстве предложили три способа, как сохранить доступ на продовольственный рынок Украины для американских поставщиков. С документом ознакомился RT.

В Минсельхозе США отметили, что если действующий сейчас на Украине приказ №118 «О признании эквивалентности системы контроля производства и обращения продукции и сырья животного происхождения Европейского союза» будет отменён, а аналогичный ему закон не будет принят, все американские поставщики, полагающиеся на данный вариант проверок, «потеряют украинский рынок».

Специалисты ведомства предложили несколько вариантов, как при таком сценарии сохранить доступ к рынку. В частности, они напомнили, что Госпродпотребслужба Украины ведёт перечень стран и предприятий, которые имеют право экспортировать живых животных, рыбу и морепродукты, пищевые продукты животного происхождения, а также корма.

В ведомстве предлагают американским предприятиям пройти индивидуальный аудит для включения в список поставщиков, которым разрешён ввоз продукции на Украину.

«Перерабатывающее предприятие может пройти индивидуальный аудит, или же подразделение американской системы надзора за безопасностью пищевых продуктов/животных, отвечающее за конкретную группу продукции, должно пройти системный аудит. Прохождение аудита должно быть успешным», — отметили в Минсельхозе США.

Кроме того, некоторые поставщики могут использовать «историческую оговорку о праве», которая содержится в последних изменениях закона Украины №2042.

«Если предприятие/ферма/генетический центр экспортировали на Украину продукцию в период с 4 апреля 2013 года по 4 апреля 2018 года, для них существует возможность подачи заявки на автоматическое включение в список», — уточняют авторы документа.

Третий способ, который может позволить американским компаниям получить доступ к украинскому рынку без внесения в официальные списки, «предполагает ведение деятельности в качестве учреждения третьей страны, одобренного Европейским союзом».

Ранее в Минсельхозе США заявили, что полноценное введение на Украине европейских стандартов качества продукции может негативно отразиться на интересах Вашингтона.