Премьер Британии Джонсон заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины
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«Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает всё больше беспокойства — я призываю Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения», — написал Джонсон в Twitter.
Earlier this week, I was briefed by our defence chiefs on the situation on Ukraine’s border.— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 30, 2022
The picture is increasingly concerning – I continue to urge Russia to engage in negotiations and avoid a reckless and catastrophic invasion. pic.twitter.com/ILaJzxCURI
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.