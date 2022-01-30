Премьер Британии Джонсон заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины

Короткая ссылка
Ситуация вокруг Украины вызывает всё больше беспокойства, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
Премьер Британии Джонсон заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины
  • Gettyimages.ru

«Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает всё больше беспокойства — я призываю Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения», — написал Джонсон в Twitter.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить