Премьер Британии Джонсон заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины вызывает всё больше беспокойства, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

«Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает всё больше беспокойства — я призываю Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения», — написал Джонсон в Twitter.

Earlier this week, I was briefed by our defence chiefs on the situation on Ukraine’s border.



The picture is increasingly concerning – I continue to urge Russia to engage in negotiations and avoid a reckless and catastrophic invasion. pic.twitter.com/ILaJzxCURI — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 30, 2022

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.