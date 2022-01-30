Глава МИД Британии Трасс подтвердила намерение удвоить численность военных в Эстонии

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News подтвердила намерение британских властей удвоить численность военного контингента в Эстонии.
Глава МИД Британии Трасс подтвердила намерение удвоить численность военных в Эстонии
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«Мы предлагаем разместить дополнительные войска в Эстонии, предоставляем дополнительную воздушную поддержку через Чёрное море и поставляем оборонительное оружие Украине», — заявила Трасс.

Ранее стало известно о намерении властей Соединённого Королевства удвоить численность военнослужащих в Эстонии и перебросить оборонительную технику в связи с ситуацией вокруг Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания направила в общей сложности около 460 т вооружений на Украину.

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