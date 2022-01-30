Глава МИД Британии Трасс подтвердила намерение удвоить численность военных в Эстонии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News подтвердила намерение британских властей удвоить численность военного контингента в Эстонии.

«Мы предлагаем разместить дополнительные войска в Эстонии, предоставляем дополнительную воздушную поддержку через Чёрное море и поставляем оборонительное оружие Украине», — заявила Трасс.

Ранее стало известно о намерении властей Соединённого Королевства удвоить численность военнослужащих в Эстонии и перебросить оборонительную технику в связи с ситуацией вокруг Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания направила в общей сложности около 460 т вооружений на Украину.