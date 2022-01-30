В Британии намерены удвоить численность своих военных в Эстонии

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Власти Великобритании намерен удвоить численность военнослужащих в Эстонии и перебросить оборонительную технику в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьер-министра.

«Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что реактивные самолёты и военные корабли могут быть направлены в целях защиты союзников по НАТО.

«Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе», — передаёт пресс-служба заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Уточняется, что возможная переброска британского военного контингента усилит возможности НАТО и поддержку Великобритании в Скандинавии и в Балтии.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании планируют отправить несколько сотен военнослужащих в соседние с Украиной страны НАТО для «сдерживания» России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отправке Великобританией вооружения на Украину.

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