Представитель МИД Захарова заявила об отправке Великобританией на Украину вооружения
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«Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — сказала она.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее допустил отправку на Украину дополнительных оборонительных вооружений.
Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.