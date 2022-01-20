Представитель МИД Захарова заявила об отправке Великобританией на Украину вооружения

На протяжении нескольких дней Великобритания отправляет на Украину военно-транспортными самолётами своих ВВС вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — сказала она.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее допустил отправку на Украину дополнительных оборонительных вооружений.

Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.