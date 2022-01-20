Глава Минобороны Британии Уоллес не исключил дополнительную военную помощь Украине

Министр обороны Британии Бен Уоллес допустил отправку на Украину дополнительных оборонительных вооружений. Об этом он заявил в интервью Daily Mail.

«Я буду держать под контролем вопрос отправки большего количества оборонительных вооружений на Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине обеспечить самооборону», — сказал министр.

Ранее Британия поставила Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет.

Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.