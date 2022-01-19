В Минобороны Британии рассказали о поставке на Украину тысяч противотанковых ракет

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Великобритания поставила Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет. Об этом сообщил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.
В Минобороны Британии рассказали о поставке на Украину тысяч противотанковых ракет
  • Gettyimages.ru

«Мы направили украинским Вооружённым силам тысячи лёгких противотанковых ракет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, «украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны».

Ранее в Минобороны Украины заявили, что получили партию лёгких противотанковых вооружений от Великобритании.

Кроме того, газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя МИД Соединённого Королевства сообщала, что ситуация вокруг Украины является ключевым внешнеполитическим приоритетом для Великобритании.

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