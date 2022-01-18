Минобороны Украины сообщило о получении от Британии лёгких противотанковых вооружений

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В Минобороны Украины заявили, что получили партию лёгких противотанковых вооружений от Великобритании.
Минобороны Украины сообщило о получении от Британии лёгких противотанковых вооружений
  • Gettyimages.ru

«На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи Великобритании для Вооружённых сил Украины», — говорится в заявлении в Facebook.

Уточняется, что украинские военные получили «новые лёгкие противотанковые средства».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.

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