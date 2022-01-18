Минобороны Украины сообщило о получении от Британии лёгких противотанковых вооружений
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«На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи Великобритании для Вооружённых сил Украины», — говорится в заявлении в Facebook.
Уточняется, что украинские военные получили «новые лёгкие противотанковые средства».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.