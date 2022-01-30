Глава МИД Британии Трасс подтвердила намерение Лондона ввести санкции против России

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.
Глава МИД Британии Трасс подтвердила намерение Лондона ввести санкции против России
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«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства... В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине», — сказала она в интервью Sky News.

Трасс добавила, что британские власти собираются расширить круг лиц, которые попадут под ограничительные меры.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании сообщало, что британский МИД намерен 31 января объявить о готовящихся новых ограничениях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

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