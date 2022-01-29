МИД Британии анонсировал новые рестрикции в отношении России

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Британское Министерство иностранных дел 31 января намерено объявить о готовящихся новых ограничениях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании.
МИД Британии анонсировал новые рестрикции в отношении России
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Baker

«Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте», — приводит агентство сообщение. 

По информации источника, целью таких санкций является инициирование «удара по стратегическим и финансовым интересам России».

Отмечается, что британский премьер-министр Борис Джонсон в ближайшее время рассмотрит предложенные Минобороны страны «варианты сдерживания» России в связи с ситуацией вокруг Украины, в том числе и размещение военных сил НАТО.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о разработке законопроекта по ужесточению санкций против России.

До этого Джонсон говорил, что подготовленные Западом санкции в отношении России, если российские войска вторгнутся на Украину, будут «самыми тяжёлыми».

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что угрозы новых санкций со стороны Запада не имеют отношения к реальной политике.

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