Джонсон рассказал о «самых тяжёлых» санкциях Запада против России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что подготовленные Западом санкции в отношении России, если российские войска вторгнутся на Украину, будут «самыми тяжёлыми».
Джонсон рассказал о «самых тяжёлых» санкциях Запада против России
  • AP

«Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жёстких санкций, тяжелее, чем что-либо, что мы делали против России ранее», — цитирует его РИА Новости.

Джонсон добавил, что западные страны договорились окончательно утвердить эти меры как можно быстрее, чтобы максимизировать их сдерживающий эффект.

Ранее Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.

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