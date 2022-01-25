Джонсон пригрозил ввести «мощный пакет санкций» в случае нападения России на Украину

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.
Джонсон пригрозил ввести «мощный пакет санкций» в случае нападения России на Украину
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Об этом сообщает Sky News.

«У нас есть мощный пакет санкций, готовый к применению», — сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания, не колеблясь, «ужесточит национальные санкции» в отношении России.

Ранее сообщалось, что Джонсон провёл переговоры с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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