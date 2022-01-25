Лидеры ряда стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

AP

© Frank Augstein