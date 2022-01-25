Лидеры ряда стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

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Лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Лидеры ряда стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины
  • AP
  • © Frank Augstein

Как отмечается, Джонсон провёл переговоры с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдёт дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — приводит ТАСС сообщение.

В ходе переговоров стороны «решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий».

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке новых санкций ЕС против России.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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