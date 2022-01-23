Глава МИД Австрии Шалленберг рассказал о разработке новых санкций ЕС против России

Короткая ссылка
Евросоюз разрабатывает пакет экономических санкций против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.
Глава МИД Австрии Шалленберг рассказал о разработке новых санкций ЕС против России
  • ©Thierry Monasse/Getty Images

«В данный момент за кулисами идёт работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень чёткий, недвусмысленный и быстрый ответ», — цитирует Шалленберга РИА Новости.

При этом он высказался против санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Мы в Европе в определённой степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и «Северный поток — 2» ещё даже не является её частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество», — пояснил Шалленберг.

Ранее баварский премьер Маркус Зёдер высказался против ужесточения санкций в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить