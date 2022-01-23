Глава МИД Австрии Шалленберг рассказал о разработке новых санкций ЕС против России

Евросоюз разрабатывает пакет экономических санкций против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

«В данный момент за кулисами идёт работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень чёткий, недвусмысленный и быстрый ответ», — цитирует Шалленберга РИА Новости.

При этом он высказался против санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Мы в Европе в определённой степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и «Северный поток — 2» ещё даже не является её частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество», — пояснил Шалленберг.

Ранее баварский премьер Маркус Зёдер высказался против ужесточения санкций в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».