Замглавы МИД Грушко: угрозы новых санкций Запада не относятся к разряду реальной политики
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«Агрессия России против Украины существует только в воспалённых умах наших партнёров на Западе. Они могут любые санкции придумывать, но это всё не относится к разряду реальной политики», — цитирует Интерфакс Грушко.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.