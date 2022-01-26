Замглавы МИД Грушко: угрозы новых санкций Запада не относятся к разряду реальной политики

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что угрозы новых санкций со стороны Запада не имеют отношения к реальной политике.

«Агрессия России против Украины существует только в воспалённых умах наших партнёров на Западе. Они могут любые санкции придумывать, но это всё не относится к разряду реальной политики», — цитирует Интерфакс Грушко.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.