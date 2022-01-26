Замглавы МИД Грушко: угрозы новых санкций Запада не относятся к разряду реальной политики

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что угрозы новых санкций со стороны Запада не имеют отношения к реальной политике.
Замглавы МИД Грушко: угрозы новых санкций Запада не относятся к разряду реальной политики
  • Gettyimages.ru

«Агрессия России против Украины существует только в воспалённых умах наших партнёров на Западе. Они могут любые санкции придумывать, но это всё не относится к разряду реальной политики», — цитирует Интерфакс Грушко.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить