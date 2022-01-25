США намерены ввести одновременные санкции против России в случае эскалации вокруг Украины

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности. В этот раз мы начнём с самой вершины и там останемся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.