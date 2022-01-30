Лавров заявил о намерении России добиваться от Запада юридических гарантий безопасности

Россия будет добиваться от Запада юридических гарантий безопасности в Европе с учётом своих интересов, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале.

«Будем добиваться не только заверений, политических обязательств «на бумаге», но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всём европейском континенте при полном, равноправном учёте законных интересов Российской Федерации», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия не намерена оставаться в положении, когда её национальные интересы ущемляются.

«У нас тоже есть свои интересы, факторы, жизнь. Она у всех одна. Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — заключил Лавров.

Ранее Лавров отметил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.