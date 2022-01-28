Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены

Короткая ссылка
Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены
  • AP

«Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключённые в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он добавил, что ответ Россия получила только позавчера. По его словам, там есть рациональные зёрна.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить