Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены
- AP
«Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключённые в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
Он добавил, что ответ Россия получила только позавчера. По его словам, там есть рациональные зёрна.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.
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