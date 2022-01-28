Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены

Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключённые в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он добавил, что ответ Россия получила только позавчера. По его словам, там есть рациональные зёрна.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.

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