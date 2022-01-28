Посол Салливан заявил, что США ожидают реакции России на письменный ответ по безопасности

Вашингтон ожидает реакции российских властей на письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

«Будем ждать реакции и оценки российского правительства на письменные ответы США», — цитирует ТАСС посла.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.