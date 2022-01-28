Посол Салливан заявил, что США ожидают реакции России на письменный ответ по безопасности
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«Будем ждать реакции и оценки российского правительства на письменные ответы США», — цитирует ТАСС посла.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.