Reuters: Байден предупредил о грядущей переброске американских войск в Восточную Европу

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом информирует агентство Reuters.
Reuters: Байден предупредил о грядущей переброске американских войск в Восточную Европу
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО», — сказано в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военнослужащие США не будут принимать участие в каких-либо боевых действиях на территории Украины.

До этого стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

Как ранее заявил генсек ОДКБ, милитаризация у границ организации в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе. Он призвал снизить градус напряжённости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс должен быть подготовлен к «российской агрессии» против Украины.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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