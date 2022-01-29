Reuters: Байден предупредил о грядущей переброске американских войск в Восточную Европу

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что американские войска в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом информирует агентство Reuters.

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО», — сказано в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военнослужащие США не будут принимать участие в каких-либо боевых действиях на территории Украины.

До этого стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

Как ранее заявил генсек ОДКБ, милитаризация у границ организации в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе. Он призвал снизить градус напряжённости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс должен быть подготовлен к «российской агрессии» против Украины.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.