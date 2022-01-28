Глава Пентагона Остин: военные США не будут участвовать в боевых действиях на Украине
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«Президент дал чётко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях», — цитирует РИА Новости Остина.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что у США нет постоянного военного контингента на Украине, только небольшая группа инструкторов.
До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.