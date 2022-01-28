Глава Пентагона Остин: военные США не будут участвовать в боевых действиях на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военнослужащие США не будут принимать участие в каких-либо боевых действиях на территории Украины.

«Президент дал чётко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях», — цитирует РИА Новости Остина.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что у США нет постоянного военного контингента на Украине, только небольшая группа инструкторов.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.