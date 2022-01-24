Депутат Белик заявил о попытках США создать инфошум для реализации «нечистоплотных целей»

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что Россия может начать «военные действия против Украины в любой момент».
Депутат Белик заявил о попытках США создать инфошум для реализации «нечистоплотных целей»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как отметил парламентарий, для представителей Вашингтона «неважно реальное положение дел», так как они «сами придумали, сами поверили и пытаются убедить» других  в том, что «Россия вот-вот нападёт.

Он также напомнил, что российские войска дислоцированы на территории страны, «там, где им положено находиться», тогда как действия США направлены «на нагнетание истерии, напряжённости и создание образа агрессора в лице России».

«Западу важно создать информационный шум для реализации собственных нечистоплотных целей, поэтому такие заявления будут расти как снежный ком, а истинная ситуация его не волнует», — заключил Белик.

Ранее неназванный представитель Госдепа США заявил, что Россия может начать «военные действия» против Украины в любой момент.

В МИД России при этом не исключают провокаций от Киева и Вашингтона перед Олимпиадой в Пекине.

Как отмечал российский посол в США Анатолий Антонов, США хотят подменить дискуссию о гарантиях безопасности в Европе «агрессией» России против Украины. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить