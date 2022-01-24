Депутат Белик заявил о попытках США создать инфошум для реализации «нечистоплотных целей»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что Россия может начать «военные действия против Украины в любой момент».

Как отметил парламентарий, для представителей Вашингтона «неважно реальное положение дел», так как они «сами придумали, сами поверили и пытаются убедить» других в том, что «Россия вот-вот нападёт.

Он также напомнил, что российские войска дислоцированы на территории страны, «там, где им положено находиться», тогда как действия США направлены «на нагнетание истерии, напряжённости и создание образа агрессора в лице России».

«Западу важно создать информационный шум для реализации собственных нечистоплотных целей, поэтому такие заявления будут расти как снежный ком, а истинная ситуация его не волнует», — заключил Белик.

Ранее неназванный представитель Госдепа США заявил, что Россия может начать «военные действия» против Украины в любой момент.

В МИД России при этом не исключают провокаций от Киева и Вашингтона перед Олимпиадой в Пекине.

Как отмечал российский посол в США Анатолий Антонов, США хотят подменить дискуссию о гарантиях безопасности в Европе «агрессией» России против Украины.