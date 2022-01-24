В США заявили, что Россия может начать «военные действия» против Украины в любой момент

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Представитель Госдепа США заявил, что Россия может начать «военные действия» против Украины в любой момент, несмотря на то что в стране такие планы категорически отрицают.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент США Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент», — заявил представитель американской администрации, пожелавший остаться неизвестным.

Уточняется, что в связи с этим Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине. Подробнее — в материале RT.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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