Антонов: США хотят подменить дискуссию о безопасности в Европе «агрессией» против Украины

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В преддверии встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном власти Соединённых Штатов пытаются подменить дискуссию о гарантиях безопасности в Европе якобы агрессией России против Украины. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов: США хотят подменить дискуссию о безопасности в Европе «агрессией» против Украины
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  • © Helen King

«Удивляет другое. А именно — масштаб словесных интервенций, к которым прибегают наши коллеги в Госдепартаменте накануне предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве. Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Украины», — заявил Антонов. Его комментарий опубликован на странице посольства в Facebook.

В Госдепартаменте США опубликовали материал о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».

Ранее сообщалось, что Лавров и Блинкен прибыли в Женеву на переговоры, которые состоятся 21 января.

Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от предстоящей беседы.

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