Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ZDF заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.
Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве
  • AP
  • © Alex Brandon

Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента США.

«Я не ожидаю никакого прорыва», — ответил Блинкен на вопрос об ожиданиях от переговоров.

Он также заявил о намерении обсудить в Женеве итоги прошлых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовка к переговорам Лаврова и Блинкена в Женеве завершена.

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