Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве
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Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента США.
«Я не ожидаю никакого прорыва», — ответил Блинкен на вопрос об ожиданиях от переговоров.
Он также заявил о намерении обсудить в Женеве итоги прошлых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовка к переговорам Лаврова и Блинкена в Женеве завершена.