Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона одобрил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об обжаловании решения о его экстрадиции в США.

«Джулиан Ассанж выиграл апелляцию в Верховном суде (по делу об экстрадиции. — RT)», — сообщает WikiLeaks.

BREAKING: At 10.45 am WikiLeaks publisher Julian Assange won his application to appeal to the UK Supreme Court. You can help fund his supreme Court appeal here: https://t.co/m1bX8STSr8#FreeAssangeNOW — WikiLeaks (@wikileaks) January 24, 2022

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

23 декабря стало известно, что Ассанж подал прошение об обжаловании решения.

Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.

Также в Amnesty International назвали решение суда «пародией на правосудие».

В МИД России назвали позорным вердикт суда, который является проявлением «людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».