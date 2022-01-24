Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

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Высокий суд Лондона одобрил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об обжаловании решения о его экстрадиции в США.
Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
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«Джулиан Ассанж выиграл апелляцию в Верховном суде (по делу об экстрадиции. — RT)», — сообщает WikiLeaks.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

23 декабря стало известно, что Ассанж подал прошение об обжаловании решения.

Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.

Также в Amnesty International назвали решение суда «пародией на правосудие».

В МИД России назвали позорным вердикт суда, который является проявлением «людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».

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