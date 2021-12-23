Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США.
Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США
  • Reuters
  • © Henry Nicholls

Об этом, как сообщает РИА Новости, его невеста Стелла Моррис написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США», — отметила она.

По её словам, прошение Ассанжа о разрешении на подачу апелляции в Верховный суд в настоящее время рассматривается судьями Высокого суда.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

В связи с этим Моррис заявила, что решение лондонского суда об экстрадиции Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

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