Решение суда об экстрадиции Ассанжа в США оспорят в кратчайшие сроки

Решение лондонского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки, заявила его невеста Стелла Моррис.

«Мы подадим апелляцию на это решение в ближайшее время», — приводит её слова портал WikiLeaks.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

В начале года, 4 января, суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США в связи с опасениями за психическое здоровье мужчины.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, подали апелляцию на такое решение.

После этого власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks в случае экстрадиции якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.