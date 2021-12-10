Amnesty International назвала решение суда по экстрадиции Ассанжа «пародией на правосудие»
- РИА Новости
«Удовлетворяя эту апелляцию, высокий суд решил принять далеко не идеальные дипломатические заверения США, что Ассанж не будет содержаться в одиночном заключении в тюрьме строгого режима», — приводит The Guardian слова директора отделения Amnesty International в Европе Нильса Муйжниекса.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.
В МИД России назвали позорным вердикт суда, который является проявлением «людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».
Международная федерация журналистов также осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.