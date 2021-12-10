Международная федерация журналистов призвала Байдена прекратить преследование Ассанжа

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Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение британского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и призывает американского президента Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.
Международная федерация журналистов призвала Байдена прекратить преследование Ассанжа
  • Reuters

Организация также считает, что возможная экстрадиция Ассанжа в Соединённые Штаты ставит под угрозу принципы свободы СМИ, сообщает РИА Новости.

«Экстрадиция Ассанжа в США поставит под угрозу не только его жизнь, но и фундаментальные принципы свободы прессы. Ассоциация поддержит любые усилия команды адвокатов Ассанжа по оспариванию этого решения суда», — сказал представитель IFJ.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию  Джулиана Ассанжа из Британии.

В МИД России назвали позорным вердикт суда, который является проявлением «людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».

Запад достойно отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий», подчеркнули в Москве.

В начале года, 4 января, суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его психическое здоровье. Адвокаты, представляющие интересы американских властей,  подали апелляцию на такое решение.

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