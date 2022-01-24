NYT: США рассматривают идею направить войска в Европу из-за ситуации вокруг Украины

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на представителей администрации.

Как сообщает РИА Новости, представители Министерства обороны США представили Байдену план действий, предполагающий отправку от 1 до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы.

Отмечается, что в случае ухудшения обстановки возможно многократное увеличение числа военных.

Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине. Подробнее — в материале RT.

В свою очередь, МИД России обвинил США в «токсичной кампании» против Москвы.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.