NYT: США рассматривают идею направить войска в Европу из-за ситуации вокруг Украины
Как сообщает РИА Новости, представители Министерства обороны США представили Байдену план действий, предполагающий отправку от 1 до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы.
Отмечается, что в случае ухудшения обстановки возможно многократное увеличение числа военных.
Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.
До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине. Подробнее — в материале RT.
В свою очередь, МИД России обвинил США в «токсичной кампании» против Москвы.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.