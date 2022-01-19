Глава МИД Австрии назвал неприемлемыми ряд предложений России в сфере безопасности
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«Многое из того, что предложила Россия, просто неприемлемо», — приводит РИА Новости заявление Шалленберга.
Он добавил, что внимательно следит за заявлениями президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.
«Они остаются скорее выдержанными в агрессивной тональности, но я надеюсь, что мы найдём общий знаменатель», — сказал Шалленберг.
По словам министра, в случае ухудшения ситуации вокруг Украины со стороны Запада будет подготовлен «очень сильный общий ответ» в рамках внутренних процедур.
Он также выразил надежду на поиск выхода для урегулирования ситуации.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что на встрече Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности.
Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.
Глава Госдепа при этом отметил, что не везёт Лаврову в Женеву письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.
Как ранее заявил глава российского МИД, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.