Глава МИД Австрии назвал неприемлемыми ряд предложений России в сфере безопасности

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Глава австрийского МИД Александер Шалленберг по итогам встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Вене заявил, что некоторые предложения России по гарантиям безопасности неприемлемы.
Глава МИД Австрии назвал неприемлемыми ряд предложений России в сфере безопасности
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«Многое из того, что предложила Россия, просто неприемлемо», — приводит РИА Новости заявление Шалленберга.

Он добавил, что внимательно следит за заявлениями президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

«Они остаются скорее выдержанными в агрессивной тональности, но я надеюсь, что мы найдём общий знаменатель», — сказал Шалленберг.

По словам министра, в случае ухудшения ситуации вокруг Украины со стороны Запада будет подготовлен «очень сильный общий ответ» в рамках внутренних процедур.

Он также выразил надежду на поиск выхода для урегулирования ситуации.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что на встрече Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности.

Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.

Глава Госдепа при этом отметил, что не везёт Лаврову в Женеву письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Как ранее заявил глава российского МИД, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

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