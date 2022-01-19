Дипломат Гаврилов допускает прорыв в переговорах России и США на встрече в Женеве

Короткая ссылка
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что на встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Дипломат выразил надежду на «здравомыслие и прагматизм» США.
Дипломат Гаврилов допускает прорыв в переговорах России и США на встрече в Женеве
  • Legion-Media

«Я надеюсь, что всё-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарём Блинкеном всё-таки может произойти определённый прорыв в этом направлении, я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.

Глава Госдепа при этом отметил, что не везёт Лаврову в Женеву письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Как ранее заявил Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить