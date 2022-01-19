Дипломат Гаврилов допускает прорыв в переговорах России и США на встрече в Женеве

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что на встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Дипломат выразил надежду на «здравомыслие и прагматизм» США.

«Я надеюсь, что всё-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарём Блинкеном всё-таки может произойти определённый прорыв в этом направлении, я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.

Глава Госдепа при этом отметил, что не везёт Лаврову в Женеву письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Как ранее заявил Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.