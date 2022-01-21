В парламенте Швеции подняли вопрос об углублении сотрудничества с НАТО

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Ксения Калинкина
Шведский парламентарий Ханс Валльмарк обратился к премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон с вопросом относительно дальнейшего углебления сотрудничества Стокгольма с НАТО. RT ознакомился с обращением политика.
В парламенте Швеции подняли вопрос об углублении сотрудничества с НАТО
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Валльмарк напомнил, что с середины декабря прошлого года несколько стран пытались «нивелировать российскую угрозу» европейскому порядку безопасности с помощью «так называемых предложений о переговорах», инициатором которых выступил президент России Владимир Путин.

Говоря об одной из подобных «угроз», депутат упомянул о якобы сосредоточении вблизи украинских границ «более 100 тыс. российских военных».

Этот вопрос среди прочих в начале января обсуждали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и шведский премьер Магдалена Андерссон в ходе телефонного разговора, добавил парламентарий.

«Как государство-партнёр Швеция имеет с НАТО особые отношения в рамках Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Подобное партнёрство предоставляет возможности для широкого взаимодействия в форме, например, учений, обмена мнениями по политической ситуации, сотрудничества по различным проектам и наличия нашего посла в штаб-квартире организации в Брюсселе», — уточнил Валльмарк.

На этом фоне он обратился к Андерссон с вопросом, каким образом премьер-министр и правительство намерены продолжить углубление взаимодействия Стокгольма с Североатлантическим альянсом.

В октябре сообщалось, что депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами по партии (умеренные) вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО.

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