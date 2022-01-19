В ЕП заявили о невыгодном положении Европы на фоне переговоров по безопасности

Бельгийский евродепутат Оливье Шастель выразил неудовлетворение тем, что в переговорах по вопросам, связанным с обеспечением безопасности в Европе, участвуют лишь Россия и США. Свою позицию по этому вопросу парламентарий аргументировал в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. RT ознакомился с тезисами, сформулированными политиком.

Как напомнил Шастель, переговоры Владимира Путина с Джо Байденом, состоявшиеся 30 декабря прошлого года, «оставили Европу в невыгодном положении». По его словам, беседа президентов России и США была посвящена «ситуации на украинской границе».



«Будучи глобальной силой, Европейский союз не может проявлять пассивность, не делая ничего, кроме координирования санкций. Ему следует выработать подлинную доктрину и потенциал для принятия мер в сфере безопасности», — заявил евродепутат.

На этом фоне Шастель спросил у Борреля, каким образом ЕС намерен реализовать на практике «данное видение Европы как геополитической силы».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT объяснил, почему ЕС не принимает участия в упомянутых выше переговорах.

«Дело в том, что переговоры начались по инициативе России. Они касаются обеспокоенности России вопросами своей безопасности. Эта тема относится к компетенции НАТО и США. Поэтому, наверное, не по адресу было бы, если бы Россия адресовала свой вопрос Евросоюзу и сказала бы, что у неё есть серьёзная обеспокоенность безопасностью на своих границах. Тут можно было бы наткнуться на ехидный ответ: «А мы этим не занимаемся» — ведь в учредительных документах ЕС не говорится о вопросах обеспечения безопасности», — сказал эксперт.

Кроме того, чтобы вести переговоры, каждая из сторон должна иметь единую позицию по ситуации, выдвинутой на обсуждение. По словам Оленченко, в Европе подобного единства нет.

«Страны — члены ЕС такой позиции не имеют. У них есть группы, которые имеют свои мнения и аргументацию. Поэтому даже если теоретически допустить, что они выходят на переговоры, то непонятно, с какой именно позицией они выйдут», — заключил специалист.

30 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры.

Как впоследствии сообщили в Кремле, их главной темой стал вопрос запуска процесса по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

В Москве рассчитывают, что итогом такой работы станет предоставление гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений в непосредственной близости от границ страны.

Политолог Геворг Мирзаян объяснил RT, почему Москве и НАТО трудно достичь консенсуса.