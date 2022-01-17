Политолог Мирзаян рассказал, почему России и НАТО трудно договориться в вопросах безопасности

США не заинтересованы в конструктивном диалоге в формате Россия — НАТО, заявил политолог Геворг Мирзаян в интервью RT. С его точки зрения, американцы нарочно подменяют повестку саммита, чтобы стороны не пришли к каким-либо договорённостям.

Политолог считает, что этот приём используется с целью не позволить России влиять на внутреннюю политику Североатлантического альянса.

«Американцы на этих переговорах ведут себя как шулеры. То есть они делают искренний вид, что мы ведём с ними переговоры по Украине. Но мы с ними обсуждаем ключевую проблему, отношения России и НАТО. Российско-украинские отношения — это уже производная от проблемы», — пояснил Мирзаян.

По мнению политолога, США не признают Россию равноправным игроком и не готовы вести с ней переговоры о правилах поведения блока НАТО.

Полное интервью с Геворгом Мирзаяном.