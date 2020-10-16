В парламенте Швеции призвали запретить учения НАТО в стране

В парламенте Швеции подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений Североатлантического альянса на территории страны, в её воздушном пространстве и территориальных водах. Об этом говорится в «Стратегии для Арктического региона», представленной на рассмотрение парламента группой депутатов от Левой партии во главе с Хоканом Свеннелингом. С документом ознакомился RT.

Парламентарии подчёркивают, что Швеция не должна участвовать в учениях НАТО, поскольку они подрывают принцип неприсоединения страны к военным альянсам.

«Учения НАТО на шведской территории, в нашем воздушном пространстве и в наших территориальных водах должны быть прекращены... НАТО не должно иметь возможности проводить манёвры или испытания вооружений на шведской территории. В ситуации, когда нескольким странам позволяют готовиться к борьбе в Арктике, всё это ведёт к тому, что угроза для Швеции растёт», — говорится в документе.

Как отмечается в разделе «Стратегии для Арктического региона», посвящённом международному присутствию и милитаризации этих территорий, ряд стран, включая Россию, США, Канаду, Норвегию, Данию и Китай, «претендуют на значительную часть этого региона».

Географические претензии этих государств, как уточняется в заявлении, зачастую подкрепляются военной силой, из-за чего милитаризация Арктики становится очевидной, причём «не в последнюю очередь из-за международных военных учений на севере Швеции».

В этом контексте в стратегии упоминаются состоявшиеся в разные годы крупномасштабные международные манёвры Cold Response, Loyal Arrow и Trident Juncture.

Подобные военные мероприятия являются причиной роста напряжённости в регионе, а нестабильные отношения в сфере политики безопасности между НАТО и Россией, «могут иметь губительные последствия», считают шведские депутаты.

С целью стабилизации ситуации в Арктике они предлагают идею «разоружения и развития сотрудничества» с партнёрами по региону. Площадками для такого диалога могут стать Арктический совет, Совет Баренцева региона и Совет государств Балтийского моря, полагают парламентарии.

Ранее член оппозиционной Умеренной коалиционной партии Швеции Эдвард Ридль заявил, что правительству страны стоит рассмотреть вариант вступления Стокгольма в НАТО.

По его мнению, Швеция «находится в очень серьёзном положении» из-за укрепления Россией своего военного потенциала и его использования.