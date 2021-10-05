В парламенте Швеции заявили о необходимости вступления страны в НАТО

Депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами по партии (умеренные) вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО. Такую необходимость парламентарий объяснил в том числе «действиями России». RT ознакомился с документом.

Как напомнили парламентарии, обеспечение защиты населения от внешних и внутренних угроз — «первоочередная задача государства».

В частности, говоря о безопасности страны на внешних рубежах, политики отметили, что сотрудничество Швеции в военной сфере с другими странами позволит ей укрепить собственный оборонительный потенциал.

«Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО — это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит», — считают депутаты.

Швеция, как и Финляндия, интенсивно сотрудничает с НАТО, однако не пользуется преимуществами, которые есть у членов альянса, уточнили в партии.

Например, страна лишена возможности влиять на стратегические и политические решения в блоке, пользоваться правом на военную защиту, как полноценные члены организации.

«Мы видим, что население всё активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО. Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей», — добавили парламентарии.

Они упомянули о якобы «провокационных действиях России» в Балтийском море и заявили, что это «заставляет вспомнить о временах холодной войны».

В связи с этим они заявили о необходимости «укрепить то сотрудничество, которое Швеция в некоторой мере уже наладила с НАТО».

Вероятность того, что Швеция, а также соседствующая с ней Финляндия потеряют свой нейтральный по отношению к НАТО статус, достаточно высока. Такое мнение в разговоре с RT выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Объясняется это тем, что маховик противостояния в отношении России раскручивается всё больше и больше. Швеция и Финляндия — это страны, которые внутри Европы имеют нейтральный статус, но по факту, конечно, очень сильно зависят от нахождения внутри ЕС», — сказал эксперт.

Так, предположил Данюк, на Стокгольм и Хельсинки в этом контексте может быть оказано давление как со стороны Брюсселя, так и со стороны Вашингтона.

О том, что Швеция в той или иной степени рассматривает вопрос присоединения к НАТО, свидетельствует и её намерение сотрудничать в военной сфере с Норвегией и Данией, добавил специалист.

В то же время, отметил эксперт, говорить о полноформатном членстве Швеции в НАТО пока не приходится.

«Пока что заявления от умеренных не сигнал того, что элита приняла такое решение. Но если будет всё больше и больше политических сил как левого, так и правого спектра (с аналогичной умеренным позицией. — RT) — а в Швеции эти силы достаточно популярны, — тогда можно будет говорить о том, что консенсус найден», — подытожил Данюк.

Осенью 2020 года в парламенте Швеции заявили, что правительству стоит рассмотреть вариант вступления страны в НАТО.

Однако уже несколько дней спустя представители Левой партии подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений Североатлантического альянса на территории Швеции, в её воздушном пространстве и территориальных водах.