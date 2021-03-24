Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе.
Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с Россией
  • Reuters

«Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС... Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

По его словам, страны ЕС и НАТО «сталкиваются с одинаковыми вызовами со стороны России».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.

МИД России рекомендовал странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем альянса вместо критики России.

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