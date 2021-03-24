Блинкен спрогнозировал сложные отношения НАТО с Россией

Короткая ссылка
Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен спрогнозировал сложные отношения НАТО с Россией
  • Reuters

«Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы», — цитирует Интерфакс Блинкена.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

К тому же помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире MSNBC заявил, что в отношениях США с Россией предстоят трудные времена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить