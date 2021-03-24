Блинкен спрогнозировал сложные отношения НАТО с Россией
- Reuters
«Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы», — цитирует Интерфакс Блинкена.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
К тому же помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире MSNBC заявил, что в отношениях США с Россией предстоят трудные времена.