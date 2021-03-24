Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, к вопросам, представляющим совместный интерес, можно отнести ядерное соглашение с Ираном или изменение климата.

«Но вместе с тем мы должны сдерживать Россию и противодействовать ей», — добавил глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД государств — членов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС.