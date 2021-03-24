Боррель назвал Россию «опасным соседом»

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Боррель назвал Россию «опасным соседом»
  • Reuters

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, к вопросам, представляющим совместный интерес, можно отнести ядерное соглашение с Ираном или изменение климата.

«Но вместе с тем мы должны сдерживать Россию и противодействовать ей», — добавил глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД государств — членов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить