Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом

Главы МИД государств — членов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он. Слова дипломата приводит ТАСС.

Принципы, о которых сказал Боррель, включают в себя следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ и противодействие России даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой.