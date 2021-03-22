В США заявили, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире MSNBC заявил, что в отношениях США с Россией предстоят трудные времена.
В США заявили, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена
  • Reuters

«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили договор СНВ ещё на пять лет», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что будущие отношения России и США «не будут простыми».

«Они будут сопряжены с серьёзными вызовами», — добавил он.

В феврале в МИД России сообщили о начале процедуры согласования проверок в рамках ДСНВ.

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