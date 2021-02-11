В МИД сообщили о начале процедуры согласования проверок в рамках ДСНВ

Россия и США начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продлённого Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«По инспекциям — надо возобновлять, мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось», — сообщил он.

При этом дипломат отметил, что на данный момент нет понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии России и США по ДСНВ, стороны «только-только начинают этим (согласованием. — RT) заниматься».

Рябков заявил, что сторонам предстоит определить как дату, так и повестку дня будущей встречи.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.