МИД России посоветовал НАТО заняться проблемами альянса
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Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Они (проблемы НАТО. — RT) требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО», — цитирует её Интерфакс.
Также она заявила, что Россия приступит к изучению опыта НАТО после того, как альянс решит свои проблемы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.