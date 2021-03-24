МИД России посоветовал НАТО заняться проблемами альянса

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России рекомендовало странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем альянса вместо критики России.
МИД России посоветовал НАТО заняться проблемами альянса
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Они (проблемы НАТО. — RT) требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО», — цитирует её Интерфакс.

Также она заявила, что Россия приступит к изучению опыта НАТО после того, как альянс решит свои проблемы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить