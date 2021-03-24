МИД России посоветовал НАТО заняться проблемами альянса

Министерство иностранных дел России рекомендовало странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем альянса вместо критики России.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Они (проблемы НАТО. — RT) требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО», — цитирует её Интерфакс.

Также она заявила, что Россия приступит к изучению опыта НАТО после того, как альянс решит свои проблемы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.