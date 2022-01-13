Политолог Блохин объяснил слова генсека НАТО о возможном членстве Швеции и Финляндии

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия могут быстро стать членами альянса, если обратятся с таким запросом и примут политическое решение.

«Это простой шантаж... Эти страны всегда позиционировали себя как нейтральные, как не входящие в НАТО», — подчеркнул эксперт.

Данное заявление, по мнению Блохина, может быть ответом на требования России по гарантиям безопасности.

«Интересно, что в этой связи не говорится об Украине, а говорится об этих двух странах. Потому что очевидно, что тема включения Украины в НАТО может муссироваться годами», — отметил собеседник RT.

Наличие дискуссии о возможном вступлении новых стран в НАТО, по мнению Блохина, является своего рода рычагом давления на Кремль.

Говоря о перспективах вступления в НАТО для Швеции и Финляндии, политолог напомнил, что исторически оба государства являются нейтральными, а решение во многом будет зависеть от настроений их политических элит.

Ранее генсек НАТО заявил о том, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.