Политолог Блохин объяснил слова генсека НАТО о возможном членстве Швеции и Финляндии
- Gettyimages.ru
«Это простой шантаж... Эти страны всегда позиционировали себя как нейтральные, как не входящие в НАТО», — подчеркнул эксперт.
Данное заявление, по мнению Блохина, может быть ответом на требования России по гарантиям безопасности.
«Интересно, что в этой связи не говорится об Украине, а говорится об этих двух странах. Потому что очевидно, что тема включения Украины в НАТО может муссироваться годами», — отметил собеседник RT.
Наличие дискуссии о возможном вступлении новых стран в НАТО, по мнению Блохина, является своего рода рычагом давления на Кремль.
Говоря о перспективах вступления в НАТО для Швеции и Финляндии, политолог напомнил, что исторически оба государства являются нейтральными, а решение во многом будет зависеть от настроений их политических элит.
Ранее генсек НАТО заявил о том, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.
Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.
12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.